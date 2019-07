Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juve non aspetterà di cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic per acquistare Mauro Icardi. Nel caso in cui ci fosse un'apertura dell'Inter a cifre ragionevoli, i bianconeri potrebbero acquistare l'argentino anche senza aver prima piazzato i due attaccanti già in rosa. L'arrivo di Icardi sarebbe l'ultima prova che la Juve non vuol puntare né sul croato né sull'argentino che ad oggi sperano di avere un'opportunità con Sarri e sperano di stupirlo in allenamento. La Juve però sembra aver deciso.