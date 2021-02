In casa Juve è tornata di moda l'idea Mauro Icardi. Il prossimo attaccante per Pirlo potrebbe arrivare dal Psg, che non ha ancora fissato un prezzo per l'ex Inter. Quello che è sicuro, secondo L'Equipe, è la volontà dei parigini di non fare una minusvalenza dopo i 58 milioni spesi, compresi bonus per prenderlo dai nerazzurri. Icardi vorrebbe tornare in Serie A e non gli dispiacerebbe un trasferimento in bianconero, con Paratici che studia la possibile operazione per l'estate.