Quattro contropartite per arrivare a Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com il club bianconero è pronto a mettere sul piatto ben quattro contropartite per convincere il PSG a cedere l'attaccante argentino, ammesso che Leonardo riesca a riscattarlo dall'Inter per 70 milioni di euro. ​I nomi che Paratici è pronto a sacrificare sono: Miralem Pjanic, Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Douglas Costa, tutti nomi graditi al club parigino che deve ancora decidere il futuro di Icardi.