Stando a quanto riporta Don Balon, lanon mollae sarebbe disposta a trattare anche con l’Inter in caso di mancato riscatto da parte del Paris Saint-Germain., chiesto come pedina di scambio nell’affare.della dirigenza bianconera, che ritiene il colombiano un giocatore fondamentale nella squadra di Sarri. Da Torino-Milano a Torino-Parigi, da un asse all’altro, sempre caldo e sempre in movimento. Infatti il ds del Psg Leonardo ha chiesto informazioni per Alex Sandro nell’ambito dell’operazione che riguarda l’attaccante argentino.