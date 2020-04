1









Mauro Icardi è il primo nome sulla lista della Juve per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Come spiega Tuttosport "il problema è che Paratici non può fare altro se non attendere che il dt Leonardo si decida a riscattare la punta dall’Inter sborsando 85 milioni, quindici in più del previsto a beneficio dei nerazzurri se poi il giocatore si piazzerà in un’altra squadra italiana. Difficile che l’Inter, dove Mauro non ha alcun futuro, possa mettersi a trattare con la Juve nel caso in cui il Paris liberi il calciatore al termine del prestito. Mai dire mai, nel mercato, però in questo momento la linea che conduce a un’ipotetica trattativa con i francesi è molto, molto più calda".