Cmabia tutto per la Juve e Mauro Icardi. Come scrive Calciomercato.com, se il PSG decidesse di riscattare l'argentino questo non potrebbe rifiutare il trasferimento. I francesi vorrebbero uno sconto sui 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate e i due club ne stanno parlando. "Il giocatore - si legge - non può opporsi al trasferimento perché la 'clausola Salah' è stata evitata: Mohamed all'epoca della Fiorentina ha avuto la libertà di scelta di rientrare al Chelsea per poi essere ceduto alla Roma nonostante il riscatto fissato, in questo caso invece l'Inter sa che Icardi dovrà essere vincolato al PSG se venisse comprato".