Stando a quanto riportato da Tuttosport, il valore di Icardi è precipitato a 50 milioni di euro. Circa la metà rispetto allo scorso anno, con la Juventus pronta piazzare l'affondo decisivo per portarlo in bianconero. E chissà che nell'affare non possa rientrare anche Gonzalo Higuain, che difatti viaggia sulla stessa valutazione del collega argentino, seppur leggermente in ribasso. Icardi è un vecchio pupillo della Juve e Paratici vuole approfittarne quanto prima: è possibile che una situazione così favorevole per i bianconeri possa non ritornare. E allora, dopo aver fatto 30 con De Ligt, ecco il 31 per Maurito...