Non tramonta il nome di Mauro Icardi per la Juventus. Come riporta Calciomercato.com l'attaccante argentino resta uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri per la prossima stagione ma dovranno accadere cose particolari per far sì che Paratici riesca finalmente a portare sotto la Mole l'argentino. Difficile, ma non impossibile. Il PSG ha un'opzione da 70 milioni di euro per acquistare il calciatore a titolo definitivo. E questo sembra uno step più che necessario visto che in caso di ritorno all'Inter difficilmente Icardi sarebbe ceduto alla Juve visti i rapporti tesi tra Fabio Paratici e Beppe Marotta.



DUE BIG - La Juve farà un tentativo per acquistare l'argentino nel momento in cui il PSG attiverà l'opzione per il suo acquisto a titolo definitivo (e se Icardi dirà di sì, visto che l'ultima parola spetta a lui). ​Potranno servire un centinaio di milioni col Psg, ma in tal caso non sarebbe impossibile sfruttare la sponda del club francese per andare a dama e completare quei discorsi avviati negli anni con Wanda Nara e tutto l'entourage di Icardi senza dimenticare che Leonardo è un grande fan di due stelle bianconere: Miralem Pjanic e Paulo Dybala. Chissà che uno dei due non possa finire nell'operazione.