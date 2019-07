di Federico Mariani

Frecciate e messaggi. Aperture più o meno abbozzate e chiusure altrettanto velate. Il calciomercato entra nella sua fase cruciale. Al momento, Mauro Icardi è uno dei protagonisti indiscussi perché è uno dei desideri della Juventus ed un problema da risolvere velocemente per l'Inter. Punti di vista diversi che ancora non trovano un punto in comune in un trasferimento da Milano a Torino. Tutta colpa delle pretese dei nerazzurri, piuttosto restii a cedere il loro attaccante ai rivali di sempre e ad una somma piuttosto bassa.



FRETTA – Tuttavia il tempo stringe ed il club milanese non vuole nemmeno continuare il rapporto ormai deteriorato con l'argentino e la moglie-agente Wanda Nara. Per questo motivo, potrebbe anche verificarsi un clamoroso ripensamento: sì alla cessione, sì alla proposta della Juve e ad un addio anche solo a 40 milioni. Una decisione economicamente svantaggiosa per l'Inter che non avrebbe modo di capitalizzare del tutto un addio pesante come quello di Icardi. Del resto, il tempo è alleato dei bianconeri. Attendere permetterebbe di disarmare le pretese nerazzurre e di abbassare i costi. FEELING – E poi ci sono alcuni indizi che lasciano intendere come la volontà di ricucire con l'Inter sia quasi svanita nell'attaccante. Basti pensare che Maurito si è fatto immortalare mentre vestiva capi Adidas, sponsor tecnico della Juve, anziché il classico Nike dei tesserati nerazzurri. Un segnale chiaro: l'argentino vuole i bianconeri ed è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo. Il grande addio inizia a prendere forma.