Il calciomercato si avvicina, così come la ripresa del campionato di Serie A. Ecco che quindi torna di moda di nuovo il nome di Mauro Icardi. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, la clausola inserita dall'Inter per Mauro Icardi ha tempistiche ben definite. L'attaccante argentino, infatti, potrà essere ceduto dal Paris Saint Germain ad altri club italiani soltanto pagando un ulteriore sovrapprezzo da 15 milioni all'Inter. La Juventus però, volesse tornare all'assalto, potrebbe comprare l'argentino senza nessun tipo di clausola già tra un anno, da maggio 2021 in poi. L'intesa vale infatti per un solo anno, non di più. Insomma un matrimonio che a questo punto potrebbe farsi già il prossimo anno.