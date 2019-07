La notizia di un possibile incontro tra Fabio Paratici e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, nel corso della trasferta a Ibiza del direttore dell'area sportiva bianconera, continua a far discutere. Paratici è rientrato questa mattina a Milano, dove ha trascorso la giornata, ma ieri era effettivamente presente sull'isola, al pari di Wanda. La Juventus nega seccamente l'incontro, come racconta Calciomercato.com, mentre non arrivano smentite dalla parte nerazzurra. Anche perché i bianconeri, prima di stringere i tempi nell'affare per l'argentino, servono le cessioni di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, oltre al chiarimento sul futuro di Paulo Dybala e Moise Kean.



L'INTER HA FRETTA - L'Inter, però, ha fretta. Antonio Conte non vuole avere a che fare con il problema Icardi e, fosse per lui, la cessione si sarebbe chiusa già prima dell'inizio del prossimo ritiro estivo a Lugano. Icardi partirà con il resto della rosa nerazzurra, ma la Juventus resta in agguato. Paratici continua nei propri contatti con Wanda, perché sa che l'acquisto di Icardi a prezzo di saldo è un affare da non lasciarsi sfuggire. Che l'incontro ci sia stato o meno, racconta Calciomercato.com, ha importanza relativa: il triangolo Juventus-Icardi-Inter è pronto a infiammare questa estate di mercato.