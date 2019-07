Your browser does not support iframes.

Il mercato estivo impazza, soprattutto in questi primi giorni di luglio. Tuttosport ripropone Mauro Icardi per il futuro dell'attacco della Juventus, ma ricorda ai bianconeri che "L'Inter ha fretta" di definire la sua cessione. Il Corriere dello Sport, invece, ripropone le parole di Adrien Rabiot, nella prima conferenza stampa da bianconero e sottolinea come la squadra di Maurizio Sarri, con anche l'arrivo di Matthijs de Ligt in programma, sia la favorita per la prossima edizione della Champions League. Dalla Spagna, intanto, Marca prepara i tifosi del Real Madrid al decisivo incontro tra Zinedine Zidane e Gareth Bale per il futuro del gallese, mentre As propone il conto sui milioni di euro guadagnati dagli stessi Blancos grazie ai talenti delle proprie giovanili.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.