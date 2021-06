Non solo il rinnovo del prestito di Alvaro Morata, il futuro dell’attacco bianconero passerà per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala ma soprattutto dalla decisione di Cristiano Ronaldo: resterà o lascerà la Juventus? la risposta alla domanda farà tutta la differenza del mondo, intanto la dirigenza sta già stilando la lista di possibili attaccanti da approcciare. Tra questi l’ex Inter Mauro Icardi, che potrebbe volare verso Torino ad una sola condizione: come riporta Tuttosport, l’affare può diventare realtà solo con uno scambio con Ronaldo, che il Psg potrebbe corteggiare in caso di addio di Mbappé.