E alla fine, Maurosi è tolto dal mercato. Anche per la mancanza di valide offerte, alternative a un ruolo comunque di primo piano in una squadra come il. L'attaccante argentino ha ribadito di voler restare a Parigi, come indica la data di scadenza del suo contratto: giugno 2024. Per il Corriere dello Sport, l'ex Inter ha escluso, almeno per il momento, un ritorno in Italia. Si era parlato tanto di Juve per Icardi, che avrebbe potuto inserirsi in un giro lungo d'attaccanti, pronto a toccare anche Cristiano Ronaldo. Nessuno ha fatto scattare l'effetto domino. CR7 resta a Torino e sarà raggiunto da Kaio Jorge.