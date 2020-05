1









Chi può dire come andranno le cose? Neanche un foglio di carta, per quanto ufficiale. Mauro Icardi resterà al Paris Saint Germain: l'Inter ha trovato un accordo, sul banco una sessantina di milioni (bonus compresi) con cui Antonio Conte andrà a rinforzarsi nel prossimo mercato. E' finita una querelle lunghissima, come lunga è stata la storia dell'argentino alla corte nerazzurra. Che anche in queste ultime chiacchierate su Maurito, ha avuto la premura di allontanarlo costantemente dalla Juventus.



OCCASIONE SPRECATA - Considerata l'attuale situazione centravanti, considerate le bizze iniziali e finali di Gonzalo Higuain, Mauro Icardi ha tutta l'aria dell'occasione sprecata da parte della Juventus. E pensare che Paratici ha sempre avuto un debole per lui: sfiorato alla Sampdoria, a lungo ha provato a corteggiarlo per sposare la proposta Juve. Più volte ha incontrato Wanda Nara, più volte ha provato ad affidargli la maglia numero nove.



E ADESSO? - Adesso la situazione cambia, non totalmente. Da Milano a Parigi, Icardi si avvicina metaforicamente a Torino. Chiaro: va capita, studiata, analizzata un'eventuale clausola che "impedisca" una cessione - magari imminente - in Italia. Ma in futuro, ecco, le strade sembrano destinate a incrociarsi...