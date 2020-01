Mauro Icardi sempre nel mirino della Juventus, anche dopo molto tempo. Per la terza volta i bianconeri tornano sull'attaccante argentino: come scrive Tuttosport, il club bianconero è pronto a riprovarci, in estate, per l'attaccante ancora di proprietà dell'Inter ora al Paris Saint-Germain, che potrà riscattarlo per 70 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa visto l'ottimo rendimento, dietro cui si "nasconde" la Juve. Secondo il giornale, infatti, è ancora un pallino di Paratici e lui stesso avrebbe voglia di tornare vicino alla sua famiglia, che vive ancora a Milano. E' un obiettivo, Dybala e Pjanic due possibili contropartite.