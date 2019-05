Romelu Lukaku saluterà con ogni probabilità il Manchester United. L’attaccante belga, infatti, vuole misurarsi con altri campionati e considera conclusa la sua esperienza in Premier League. La sua prossima destinazione potrebbe essere l’Italia. E sembra prospettarsi un derby di mercato tra Juventus e Inter. Ma la trattativa potrebbe comunque prendere una piega favorevole ai bianconeri: infatti, l’approdo di Lukaku a Milano coinciderebbe con l’addio di Mauro Icardi. E l’argentino è un grande obiettivo di Fabio Paratici per rinforzare un attacco già di altissimo livello. Per certi aspetti, dunque, la rinuncia al belga potrebbe essere la chiave per piazzare un grande colpo di mercato.