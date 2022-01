1









La Juve a caccia del suo attaccante. Il club bianconero cercava un numero 9 e lo cerca a maggior ragione oggi che Morata sembra più vicino all'addio. L'approccio del Barcellona, piuttosto convinto, può portare lo spagnolo lontano da Torino prima del tempo e la Juve va alla ricerca di un sostituto di livello. Chi? Tanti i nomi fatti, con una costante: deve arrivare tramite scambi o prestiti, non ci sono altre soluzioni. L'obiettivo principale della Juve per gennaio è Mauro Icardi, centravanti di riserva del Paris Saint Germain). I contatti fra l'entourage dell'argentino e Cherubini ci sono stati e ci sono le basi per arrivare a un accordo. Poi la palla passerà ai due club, che dovrebbero lavorare sulla formula del prestito (senza obbligo di riscatto, vorrebbe la Juve; con obbligo, preferirebbe il Psg): trattativa non facile, ma non da escludere a priori. Icardi è una richiesta precisa di Allegri, che solo in caso di arrivo alla Continassa dell'ex Inter darebbe il suo via libera alla cessione di Alvaro Morata al Barcellona. E Vlahovic? Per ora no, se ne riparlerà a giugno, ma a cifre molto alte, raggiungibili solo con una (o più) cessione importante.