Mauro Icardi, un futuro in discussione e un presente che sta già cambiando. Dopo l'interesse, nelle scorse settimane, i bianconeri avrebbero ridimensionato il proprio pressing, portando un altro nome in cima alla lista: Romelu Lukaku, che mette ansia a Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. Lo spiega Tuttosport, che aggiunge: i due argentini seguono con preoccupato interesse la vicenda fra Juventus e Manchester United che coinvolge il loro connazionale Paulo Dybala. Icardi è passato in secondo piano, almeno per 7 giorni, quelli che chiudono il mercato in Premier League. Poi, si vedrà.