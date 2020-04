Fabio Paratici ci sta provando ormai da un anno e questa potrebbe essere l'estate giusta. Il matrimonio tra la Juventus e Mauro Icardi, infatti, potrebbe consumarsi, visto che il centravanti argentino è uno dei nomi che più circolano in casa bianconera. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Icardi è un pallino di Paratici, che sta studiando come prelevarlo: da chi, però, resta ancora un'incognita. Infatti, il giocatore è in prestito al Psg dall'Inter e mai come ora il diritto di riscatto da 70 milioni fissato potrebbe non essere esercitato.