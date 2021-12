Il mercato di gennaio è dietro l'angolo e nonostante la netta sensazione che investimenti importanti saranno pressoché impossibili, la Juventus si appresta a viverlo da protagonista. Uno degli obiettivi dei bianconeri è: secondo Calciomercato.com, ci sono stati i primi contatti tra l'entourage dell'argentino e Federico Cherubini e - soprattutto - sussistono le basi per arrivare a un accordo.Partendo dal presupposto che l'unica formula con cui l'argentino potrebbe arrivare a Torino è quella del prestito con diritto di riscatto - non gradita al Psg - ci sono però degli elementi che avvicinano comunque Icardi alla Juventus. Innanzitutto, come ha riportato anche L'Equipe, Icardi è tra i protagonisti di una spaccatura nello spogliatoio parigino; inoltre, l'ex Inter è ormai poco impiegato da Pochettino; infine, dettaglio non da sottovalutare, la destinazione torinese sarebbe gradita dalla moglie-agente Wanda Nara. Che Icardi piaccia ad Allegri, poi, non è un mistero. Basterà?