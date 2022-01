1







di Nicola Balice

C'è una sessione di mercato in cui non si parli del possibile trasferimento di Mauro Icardi alla Juve? Forse no. Anche perché non c'è sessione di mercato che passi senza che non vengano ripresi e approfonditi i contatti tra l'entourage dell'argentino e il club bianconero, sia che Maurito fosse un centravanti della Sampdoria, che capitando dell'Inter o oggetto misterioso del Psg. Ora dunque ci risiamo. Tiene banco la posizione di Alvaro Morata: Xavi lo vuole al centro dell'attacco del Barcellona, lui vuole salire sul treno blaugrana. Ma finché non c'è un sostituto, la Juve non lo libera. Però il sostituto lo cerca. E chi è ancora in questo momento il più accreditato, complicato ma allo stesso tempo il più possibile? Sempre lui, Icardi. C'è il Psg a dettare le condizioni, per rinunciare al suo unico centravanti di riserva vuole un'offerta concreta e possibilmente definitiva, aprendo quindi al prestito ma con obbligo. Mentre la Juve ora non può andare oltre il prestito per sei mesi, con diritto di riscatto o opzione per il rinnovo dello stesso prestito. Parti distanti insomma, ma c'è dialogo. In fondo non è la prima volta che Icardi sia nel mirino della Juve. Scopri in gallery tutte le volte che è stato a un passo