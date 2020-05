Mauro Icardi è pronto a diventare un giocatore del PSG a titolo definitivo. Pochi dubbi al riguardo, accordo raggiunto tra PSG e Inter per il riscatto della punta. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nell’accordo tra i due club resta valida una clausola: in caso di cessione di Icardi da parte del PSG ad un club italiano, come potrebbe essere la Juve, i parigini sarebbero obbligati a versare all’Inter altri 15 milioni, oltre i circa 60 pattuiti per il riscatto. Al momento non sembra comunque che i campioni di Francia vogliano cedere la punta.