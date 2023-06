Icardi torna in Italia? Secondo Il Giornale, la Juventus starebbe pensando a questa ipotesi in caso di addio di Dusan Vlahovic. L'attaccante argentino, in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Psg, non rientra nei piani del club francese che pensa di cederlo per 15-20 milioni di euro. Ci sarebbe già stata una chiacchierata tra la Juve e l'entourage dell'ex Inter.