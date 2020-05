Fabio Paratici sfoglia la margherita degli attaccanti. Il CFO bianconero è alle prese con la scelta del nuovo ariete bianconero e se in queste settimane sono salite le quotazioni di Arkadiusz Milik e Raul Jimenez, alla Continassa non si sono affatto dimenticati Mauro Icardi. L'attaccante argentino resta ben alto nella lista di Fabio Paratici e nelle ultime ore sono andati avanti i contatti tra Parigi e Torino. Il DS dei francesi Leonardo, riporta Calciomercato.com, ha chiesto informazioni su Alex Sandro e non è un caso che la Juve stia accelerando per Emerson Palmieri del Chelsea. PJANIC - Discorso a parte merita Pjanic, anche lui obiettivo del PSG anche se è il Barcellona la meta preferita del bosniaco che ha messo in stand-by tutte le altre proposte (Chelsea compreso). Di certo non basterà mettere sul piatto Alex Sandro per convincere il PSG a cedere Icardi (sempre che venga riscattato dai francesi) ma il brasiliano sarebbe un buon punto di partenza per imbastire la trattativa. Paratici sta giocando su più tavoli. Dal centrocampo, alla difesa, all'attacco, cercando di far quadrare i conti e migliorare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.