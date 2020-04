Non è finita tra la Juve e Mauro Icardi. Il club bianconero ha messo l'argentino in cima alla lista di mercato per rinforzare l'attacco per la stagione 2020/21. Come scrive Tuttosport l'affare è assolutamente possibile, con uno scambio però, e in questo senso la Juve può star tranquilla perché ha in rosa ben quattro calciatori che fanno gola ai parigini e al loro ds Leonardo. Di chi si tratta? Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Douglas Costa e Miralem Pjanic, quest'ultimo potrebbe rimpiazzare Verratti che piace al Real Madrid.