Secondo quanto riportato da Footmercato in Francia, il rapporto fra Mauro Icardi e l'allenatore del PSG, Thomas Tuchel è ai ferri corti tanto che il tecnico tedesco sta spingendo la società per non riscattare dall'Inter il giocatore. Di opinione diversa il dg Leonardo che, al contrario, sta lavorando con i nerazzurri per riscattare la punta argentina, ma con uno sconto sulla cifra di 70 milioni. La permanenza dello stesso Tuchel è stata messa in dubbio nelle ultime settimane, con il Psg che potrebbe quindi cambiare allenatore a prescindere dalla permanenza di Icardi, sul quale resta sullo sfondo la Juventus.