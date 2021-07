In questi giorni vi stiamo presentando in ogni sua evoluzione la situazione di mercato che potrebbe legare la Juventus a Mauro Icardi: se Kylian Mbappé lascia Parigi per andare al Real Madrid, il PSG allora può prendere Cristiano Ronaldo e in cambio (con formula e cifre tutte da stabilire) può arrivare Icardi alla Juve. Tuttavia, secondo Sportmediaset, il centravanti argentino, di cui Massimiliano Allegri è un estimatore, è l'obiettivo bianconero per l'attacco a prescindere che CR7 resti o vada via.

L'altra grande trattativa juventina del momento è quella col Sassuolo per Manuel Locatelli.