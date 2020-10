Il voto al mercato. La Juve acquista bene, non vende ma regala, però si ringiovanisce e tutto sommato si rinforza. Questo il verdetto alla fine di questa sessione anomala. Con che voto si chiude?



Calciomercato.com, le assegna un 7: "Ha chiuso due operazioni meravigliose: Kulusevski e Chiesa sono il futuro. Rimane con due lacune importanti: a sinistra c’è solo Alex Sandro, in mezzo al campo non sembra essersi rafforzata (fuori Pjanic e Matuidi, dentro Arthur e McKennie). E anche il centravanti non è quello voluto: tra Dzeko o Suarez e Morata c’è un abisso".



Invece, prende 7,5 dalla Gazzetta, che spiega: "Chiesa ciliegina sulla torta. Un valore aggiunto. Rosa rinnovata e qualche ramo secco tagliato. Il valore di Morata va visto in campo".