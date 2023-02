"A pensar male talvolta ci si azzecca", "È ora di intervenire, adesso basta!", "In un Paese normale niente avrebbe più senso". Sono furiosi i tifosi dellaper i contenuti dei video - già diventati virali sui social - in cui Ciro, il PM dell'sulla, si dichiara espressamente "nemico" della Vecchia Signora e tifosissimo del, con battute shock in cui arriva a definire i bianconeri come "i ladroncini in campo". Unanime il coro di sdegno del popolo Juve, che si è riversato su Twitter per manifestare tutta la propria rabbia e chiedere alla società (ma anche al Ministro Andrea) un intervento deciso e immediato.