Max Allegri è ripartito con un piccolo gruppo per via delle Nazionali, ma la sua avventura bianconera è già in pieno corso. Può contare ancora su pochi big, ma in questo sabato fa il pieno di preparazione e si avvicina a chiudere la prima mezza settimana di allenamenti. Dalla prossima ritroverà alcuni calciatori e si avvierà anche alle prime amichevoli in vista del 22 agosto, data della ripresa del campionato.