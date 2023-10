Come racconta Gazzetta,presto allungherà fino al 2028. Una conferma in più del fatto che la Juventus, nonostante la squalifica di 7 mesi per il caso scommesse, consideri Nicolò un patrimonio per il futuro. In attesa di ritrovare il piacentino in campo, i dirigenti si muovono per rinforzare già a gennaio la mediana, orfana pure di Pogba (sospeso per doping): Hojbjerg (Tottenham), De Paul (Atletico) e Samardzic (Udinese) restano i nomi più concreti.