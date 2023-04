Come racconta Gazzetta, in casala ricerca di un nuovo d.s. è già cominciata da tempo e adesso entrerà nel vivo. Calvo se ne sta occupando in prima persona, in piena sintonia con Allegri e con Scanavino: tra il manager e il nuovo a.d. c’è un buon feeling e grande fiducia. I nomi sono noti da tempo: spiccano quelli di Ricky(Milan), Andrea(Atletico Madrid) e Cristiano(Napoli). Meno probabile la soluzione interna: resiste la candidatura di Giovanni Manna, direttore sportivo della Next Gen.