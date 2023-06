Davide Frattesi è il centrocampista scelto dalla Juventus se Rabiot come è probabile lascerà il club. Le richieste del Sassuolo sono di circa 40 milioni di euro anche se secondo Sky Sport ci potrebbero essere delle contropartite tecniche per facilitare la trattativa. In particolare, al club emiliano piacciono De Winter, Ranocchia e Soulé.