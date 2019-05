La Juve di Maurizio Sarri, con tre colpi all'ordine del giorno. Il profilo del prossimo allenatore bianconero potrebbe essere proprio quello dell'ex Napoli, rilanciatosi negli ultimi giorni come il favorito assoluto per raccogliere l'eredità di Allegri. Come spiega Rai Sport, Fabio Paratici avrebbe già in mente tre colpi per il nuovo allenatore, proprio da quel Napoli che lui ha allenato e che ora può spaventare. Primo c'è Kalidou Koulibaly, pezzo pregiato della difesa, anche se le idee Faouzi Ghoulam e Allan, vecchi pallini, non tramontano.