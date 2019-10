Maurizio Sarri sta ruotando molto i calciatori a sua disposizione. Il tecnico toscano sta utilizzando molto il turnover sebbene abbia sempre i suoi fedelissimi di cui non fa mai a meno. Finora Leonardo Bonucci è stato l'unico calciatore della Juve a giocare tutte le partite stagionali (campionato e Champions) dal primo all'ultimo minuto. Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, invece, non sono mai partiti dalla panchina ma hanno saltato una partita a testa. Il brasiliano contro la Spal per un lutto familiare mentre CR7 non fu convocato per la partita di Brescia.