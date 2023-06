In gallery, vediamo le situazioni dei tre giocatori della Juve, tra richieste e valutazione della Juve.

Appena Cristiano Giuntoli arriverà a Torino, insieme a Giovanni Manna dovrà subito affrontare situazioni non semplici da gestire, a partire dall'eventuale cessione di un big. L'ex dirigente del Carpi, come riferisce Tuttosport, è già consapevole che non esistono incedibili ma che comunque il club non ha intenzione di "svendere" le proprie stelle. Si valuteranno solo offerte ritenute congrue. In vetrina ci sono ovviamente i prezzi pregiati e che possono portare più soldi nelle casse bianconere. In particolare, sonoi giocatori più seguiti all'estero, con in prima fila la Premier League.