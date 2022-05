Mettiamola così: non sarà un lungo elenco. Tra i top di stagione, di questa stagione della Juventus, è stato difficile trovare un giocatore per reparto, soprattutto se si scavalla il centrocampo.



In una delle annate più difficili dell'ultimo periodo, la prima dopo 10 anni di successi ininterrotti senza aggiungere un pezzo nella sala trofei del Museum, la Juventus ha però potuto contare nuovamente su elementi di spicco, che non deludono mai. Dalla Vespa ancora di livello, nonostante il chilometraggio, fino alla certezza della difesa. E no, non quella che ha appena salutato, tra applausi e un biglietto in direzione Stati Uniti.



