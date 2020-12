Gli Oscar del 2020. I migliori momenti, i giocatori più costanti, le sorprese e il mercato. Ecco i top dell'ultimo anno scelti da Tuttosport:



"Miglior partita - Il 3-0 al Barcellona al Camp Nou



Miglior giocatore - Ronaldo, 41 gol in 39 partite. Inavvicinabile.



Miglior acquisto - Morata, segna lotta e fa segnare. Che colpo.



Miglior giovane - De Ligt è straripante, difesa sicura per anni.



Rivelazione - Inserimenti e contrasti. McKennie sorprendente.



Più bel gol - Quei 10 tocchi di magia di Dybala contro l'Inter.



Miglior parata - Alla fine vana, ma super Szczesny su Castrovilli.



Miglior recupero - Ronaldo torna in difesa e ruba la palla a Messi".