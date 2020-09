Voce del verbo 'farsi la bocca buona'. Alle voci su Suarez, almeno per una volta, il tifo Juve si era compattato attorno alla strategia di mercato: sembrava e sembra ancora oggi il nome giusto, quello della svolta. Serviva un nove? In arrivo l'uomo in grado di dare occasioni e gol, ma soprattutto 'entusiasmo' alla piazza. Che poi è il motto utilizzato agli albori dell'era Pirlo da Andrea Agnelli.



Un'era che, al 12 settembre, non ha ancora un numero nove sul quale puntare: se Suarez appariva come il centravanti perfetto, i problemi sul passaporto e il tempo che scorre non stanno aiutando la Juventus. E' pertanto tornato di moda Edin Dzeko, così come non si spengono le piste Cavani e Morata. E i tifosi? Ancora, sempre, compatti sul nome di Luis Suarez: è l'unico che serve a questa squadra. Lo dimostrano i commenti qui in basso...