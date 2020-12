Le parole da leader di Cristiano Ronaldo hanno fatto breccia nel cuore della Juventus, ma soprattutto dei tifosi bianconeri. Che ora lo vogliono capitano. Come riportato anche dal sondaggio su IlBianconero.com, i supporter vorrebbero vedere CR7 pronto ad assumere un ruolo di leadership pure formale. Scrive il Corriere dello Sport sul messaggio pubblicato mercoledì dai social del portoghese: "In molti lo vogliono capitano: «Fascia subito a CR7». Altri, invece, vanno più in profondità: «La Juve non ti merita». Ecco l’interrogativo che ciclicamente ritorna: questa squadra è all’altezza della caratura del fenomeno? Ora bisogna schiacciare il tasto reset e ripartire. Per Ronaldo il 2020 si chiude con uno scudetto all’attivo e qualche delusione di troppo; il 2021 dovrà andare diversamente".