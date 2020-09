1









C'è un nome che i tifosi della Juve chiedono a gran voce per fare il salto di qualità a centrocampo. Si tratta di Manuel Locatelli, stellina del Sassuolo che in questa stagione è definitivamente sbocciato. La prestazione contro l'Olanda in Nations League i messaggi sui social si sono moltiplicati ma la volontà della Juve (che segue da tempo Locatelli) è frenata dalla richiesta del club neroverde che chiede non meno di 40 milioni di euro per il suo cartellino. E così Manuel aspetta in ottima compagnia. Nello specifico, quella della fidanzata Thessa Lacovich. Specialista di e-commerce originaria della Costa Rica. Ha studiato in Italia dove ha conosciuto il centrocampista del Sassuolo e attualmente, lavora a Milano e vive tra Milano e Sassuolo, vicino al suo Manuel. A Torino c'è tanta gente che li accoglierebbe di corsa....



Sfoglia la gallery per le foto di Locatelli e della sua Thessa