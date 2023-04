Dusanè finito nel mirino di alcuni tifosi dopo la prestazione di ieri sera contro la Lazio, non la prima al di sotto delle aspettative. Il bomber serbo si è anche disattivato dai social per evitare di essere preso di mira probabilmente. I tifosi però continuano a supportare l'attaccante tramite Twitter. L'hashtag Vlahovic è in tendenza da diverse ore. In gallery alcune tra le migliori reazioni dei tifosi per supportare il serbo.