L'avete già vista, no? L'Inter che crolla e la Juve che vince uno scudetto a Udine, magari anche con gol del numero 10. Sì, che l'avete vista. Sì, che vi è rimasta dentro. Ecco, non sarà un 5 maggio duepuntozero: ma per gli juventini avrà comunque una valenza pazzesca, questo tricolore. Sudato, conquistato, non ancora aritmetico ma di fatto cucito sul petto dopo la vittoria contro la Lazio e i pari nerazzurri (comprendiamo anche l'Atalanta).



SI 'GUFA' - Tutti pronti sul divano, dunque. Già stasera, la Juve può conquistarsi un pezzetto importante di titolo: se l'Inter dovesse cadere con la Fiorentina, o anche solo pareggiare, i bianconeri dovrebbero dunque vincere contro i friulani per assicurarsi definitivamente lo scudetto. Il nono consecutivo, il primo di Maurizio Sarri. Che dovrà chiedere aiuto alla squadra sognata da bambino: nato a Napoli e tifoso degli azzurri, l'altra passione per la Viola non l'ha mai nascosta. Tutte squadre non proprio amiche della Juventus, ma a un passo dallo scudetto tutti questi discorsi sono stati messi nel cassetto dei ricordi: e l'unico aperto ora è quello dei sogni. A partire da questa sera.