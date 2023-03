Arrabbiato, sfortunato. La sintesi della partita di Dusanieri sera contro la Sampdoria. Il centravanti serbo arrivato allo Stadium sorridente si è poi perso durante il match, un rigore calciato contro il palo, poi il colpo di testa preciso che ha portato al gol Mathias Soulè. Non solo, gesto da apprezzare quello di Filip Kostić che prima di esultare per la rete dell'argentino è andato a cercare Dusan. I tifosi sia allo Stadium che sui social hanno voluto far sentire a Vlahovic la loro vicinanza in un periodo così difficile. In gallery le reazioni.