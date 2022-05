Alberto Cerruti, a Calciomercato.com, parla così di Dybala e del rapporto con i tifosi: "Per la verità è la Juventus ad andare più vicina al gol all’inizio della ripresa, quando Vlahovic spreca malamente di testa un assist di Miretti. Troppo poco, comunque, per dare il colpo di grazia al Venezia e allora Allegri ordina a Dybala di scaldarsi. Quanto basta per far partire il coro di tutto lo stadio: “Paulo Dybala”. E’ la prova indiretta che il prossimo addio all’argentino non è piaciuto ai tifosi bianconeri. Ma è anche la prova che la classe di Dybala può ancora servire in questo finale di campionato, altrimenti Allegri non lo manderebbe in campo per l’ultima mezz’ora abbondante al posto di un invisibile Bernardeschi, insieme con Alex Sandro che rileva Pellegrini, appena ammonito".