La festa dellaper il centenario della famigliaè diventata una celebrazione appassionata di Dusan. Durante la prima uscita italiana della squadra guidata da Massimiliano Allegri, i tifosi bianconeri hanno manifestato chiaramente la loro preferenza per il giovane attaccante serbo rispetto a un possibile scambio con Romelu. I 24.000 posti disponibili all'Allianz Stadium erano tutti occupati dai tifosi,Fin dai primi minuti dell'amichevole contro la Next Gen (la squadra di riserva), i tifosi hanno intonato il coro "Noi Lukaku non lo vogliamo", dimostrando così il loro dissenso verso l'idea di uno scambio tra i due attaccanti. Durante la partita, i cori di contestazione contro Lukaku si sono susseguiti,Come racconta Gazzetta, l'atteggiamento dei tifosi dello Stadium riflette le recenti proteste sui social media ("Scambiare Vlahovic con Lukaku, ma cosa stiamo facendo? Scherzi a parte?") e gli striscioni critici nei confronti del belga.Questa opinione è condivisa da personaggi noti nell'ambito del calcio, tra cui Cesare Prandelli, che ha allenato Vlahovic a Firenze e ha recentemente affermato che il serbo ha maggiore potenziale futuro rispetto a Romelu Lukaku e varrà almeno 100 milioni. La presa di posizione chiara e appassionata dei tifosi allo stadio riflette un sentimento diffuso tra i sostenitori della Juventus, e ora rimane da vedere quale sarà la scelta finale del club e come il panorama del calcio italiano reagirà a questa situazione.