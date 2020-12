4









La Juve lascia due punti per strada. Poteva vincere contro l'Atalanta, ma ha sbagliato tante, troppe occasioni, alcune anche piuttosto comode. E sul banco degli imputati è finito Cristiano Ronaldo con Alvaro Morata. Lo spagnolo si è mangiato un gol clamoroso, ma il portoghese ha fatto anche peggio: rigore sbagliato, capita, e tanti errori in ogni fase del gioco. Una serata storta, stortissima. Può succedere anche al migliore, ma certamente fa più notizia. E anche i tifosi l'hanno notato, anzi, hanno trovato anche in Andrea Pirlo un bersaglio. Il messaggio per l'allenatore? "Non ha avuto il coraggio di togliere Ronaldo, come fece invece Sarri". Con annesse reazioni del portoghese... Pirlo ha assecondato e preso una direzione chiara, togliendo Morata invece che CR7.​



E i tifosi si sono schierati: ecco nella nostra gallery i messaggi dei supporter bianconeri, sfogliala o scorri verso il basso.