Paratici Fabio, ds della Juve, è stato rapito tre anni fa dagli alieni. Al suo posto è stato messo un suo Clone, identico in tutto e per tutto. Salvo il fatto che non capisce nulla di calcio. Evidentemente la raffinata ed evolutissima civiltà aliena ha pensato di poter ridurre ad un insieme di algoritmi la magica irrazionalità e l'affascinante complessità del giuoco del calcio. E questo è stato un errore madornale. Dopo tanto ragionare, sono arrivato alla conclusione che questa sia l'unica spiegazione possibile per l'eclatante differenza tra il lavoro svolto fino alla stagione 2015-2016 e quello successivo. Non può trattarsi della medesima persona. CONTINUA A LEGGERE SU VIVOXLEI