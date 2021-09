Juve, i tifosi si esaltano: 'Allegri la incarta', 'Chiesa alla Del Piero, mostruoso'. E quel calcio...

Max Allegri e Federico Chiesa. Sono loro i top player della Juventus, che batte il Chelsea campione d'Europa e prova a svoltare la stagione. Come? Basandosi su questi due pilastri: uno in panchina e uno in campo. Sulle loro spalle poggia il futuro bianconero, lo sanno loro e lo sanno tutti. Soprattutto i tifosi, che reagiscono esaltati al successo europeo e sognano un presente di nuovo vincente. Da Chiesa alla Del Piero (si parla di record) ad Allegri che "la incarta" a Tuchel. E poi quella gif di un affettuoso calcio di Max a Federico...